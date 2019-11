Boca Juniors, grande gol di Tevez in rovesciata contro l'Arsenal Sarandi. VIDEO

Nella sua carriera Carlos Tevez ha giocato in tutti i ruoli dell'attacco, partendo dal centro e dall'esterno, e ha segnato praticamente in tutti i modi. In Europa è stato protagonista in Inghilterra e in Italia, ma chiaramente è un idolo soprattutto in Argentina. In particolare al Boca Juniors, dove continua a incantare anche a 35 anni. L'Apache ha segnato in rovesciata il suo terzo gol in campionato, aprendo in grande stile il 5-1 che la sua squadra ha rifilato all'Arsenal Sarandi a La Bombonera. Palla vagante in area di rigore, colpo di testa di Junior Alonso e... destro a testa in giù di Tevez. Che apre la goleada del Boca, in gol anche con Mauro Zarate nel finale (gol del 4-1 all'89 per l'ex Lazio). La copertina, però, è per L'Apache e per la sua prodezza in rovesciata.