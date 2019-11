Confusione

Il motivo del clamoroso ritardo è molto semplice, a differenza della soluzione: un nuovo infortunio per uno degli ufficiali di gara, che genera grandissima confusione nel capire come procedere con la partita. Il ko - come riportano sulle proprie pagine i media inglesi - è proprio del quarto uomo che aveva sostituito il primo arbitro già uscito per infortunio. Tentativi di cure che non vanno a buon fine e una rispolverata al regolamento della Coppa d'Inghilterra sul come procedere. Mentre, nel frattempo, i profili social delle due squadre colgono l'occasione per postare alcuni divertentissimi tweet come questi…