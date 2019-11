Presentata a Monte Carlo l'edizione 2019 del Golden Foot, il premio che ogni anno consente a un campione del calcio di lasciare le proprie impronte dei piedi sulla Champions Promenade della città monegasca.

Sarà duello Messi-Ronaldo, come al solito, dato che entrambi non hanno ancora potuto lasciare la loro preziosa orma, ma tra i 10 candidati finali spicca anche un italiano, Giorgio Chiellini, compagno in bianconero di CR7. Gli altri finalisti sono Lewandowski, Modric, Sergio Ramos, Aguero, Piqué, Rooney e Thiago Silva.

Nel 2018 toccò a Cavani, ma va ricordato che il Golden Foot è un premio riservato a giocatori che abbiano compiuto almeno 28 anni e che si sono particolarmente distinti nel corso della loro carriera. Giunti alla diciassettesima edizione, tra i calciatoro che finora hanno avuto tale onore figurano anche quattro italiani: Roberto Baggio nel 2003, Alessandro Del Piero nel 2007, Francesco Totti nel 2010 e Gianluigi Buffon nel 2016.