Fonseca, Garcia e Klopp sul VAR: "Senza il calcio era preistorico". "Deve migliorare"

In occasione dell'’Elite Club Coaches Forum di Nyon l'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha espresso la sua opinione anche sull'utilizzo del VAR ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo parlato molto ma senza trarre una conclusione. È una situazione difficile. Non è un problema secondo me, dobbiamo trovare un modo per utilizzarlo al meglio".

Garcia e Klopp in coro: "Var può essere migliorato"

Anche Rudi Garcia e Jürgen Klopp, presenti all'evento, hanno voluto dire la loro sull'utilizzo del VAR. L'allenatore del Lione non ha dubbi: “Senza il VAR era un calcio preistorico. Quello che pensiamo in tanti è che l'ultilizzo deve migliorare. In Inghilterra è diverso dalla Francia. In Italia non lo so. L'arbitro deve essere padrone in campo e deve prendere decisioni". Così invece l'allenatore del Liverpool: "Il VAR può essere migliorato. Tante cose dipendono dagli esseri umani. Nessuno è perfetto. C’è ancora spazio per degli errori, tutto qui. Si tratta solo di migliorarlo. Nessuno chiede che sia perfetto. Vogliamo solo avere le decisioni giuste".