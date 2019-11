Il Var fa ancora discutere. Succede in Italia, dove è stata appena ufficializzata la data per l'incontro tra gli arbitri e i club e i media, ma non solo. Il protocollo non ha risparmiato critiche anche nel resto d'Europa e in Sudamerica, dove si è consumato un episodio piuttosto curioso. Per la precisione è accaduto in Brasile, nel corso della sfida di campionato tra Fortaleza e Ceara. A lamentarsi, questa volta, non sono stati giocatori o allenatori, ma direttamente i tifosi che, durante l'incontro, hanno esposto uno striscione: "Stop! Basta con la Var". Nulla di particolarmente strano o grave, se non fosse che l'arbitro della gara non ha accettato di buon grado quel messaggio. Il direttore di gara, dunque, ha preso la decisione di sospendere il match con un ordine chiaro: "O lo striscione sparisce o la partita non ricomincia". Si è resa necessaria, quindi, la rimozione della scritta per consentire la prosecuzione del match, poi vinto dai padroni di casa per 1-0 grazie al gol al 13' di Wellington Paulista.