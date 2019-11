Un fallo, ovviamente da rosso diretto, come non se ne erano mai visti prima su un campo di calcio. Perché se qualche morso qua e là tra avversari ci era già scappato (basti pensare al “vampiresco” Suarez, che in carriera ha addentato alla spalla Ivanovic e Chiellini), l’addentamento della testa del rivale ancora ci mancava.



E invece è successo sul serio, nel corso del “clasico” paraguayano tra Olimpia Asuncion e Cerro Porteño, quando il difensore Fernando Amorebieta, per anni al centro della difesa dell’Athletic Bilbao, ha perso la testa decidendo di… addentare quella Camacho. Una sgranocchiata rapida, in seguito a un contrasto in cui lo marcava da dietro, come un novello Conte Ugolino dantesco: e sollevata la bocca dal “fiero pasto”, per lui non può che esserci il rosso. Per la cronaca, il Cerro ha perso anche la partita: un 4-2 finale con poker di Roque Santa Cruz, ex attaccante del Bayern.