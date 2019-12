Joao Felix sarà tra i protagonisti più attesi dei Globe Soccer Awards, evento in programma a Dubai il 29 dicembre. Il giovane asso portoghese, fresco vincitore del 'Golden Boy 2019' si è concesso una partita sulle spiagge degli Emirati Arabi. Un modo per mantenersi in allenamento e per dare ancora spettacolo: il suo gol in acrobazia è da rimanere a bocca aperta.

Insieme al classe '99 dell'Atletico Madrid c'era anche Jorge Mendes, procuratore sportivo portoghese, che ha avuto modo di mostrarsi in un ruolo (quello di calciatore) diverso dal solito. In più Joao Felix e Mendes hanno avuto un compagno d'eccezione.