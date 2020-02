Coronavirus in Italia: le news sul contagio e le ricadute sullo sport

Turista di Bergamo positiva a Palermo

E' risultata positiva al coronavirus la turista di Bergamo in vacanza a Palermo, che ieri sera è stata ricoverata nell'ospedale Cervello dopo aver mostrato sintomi influenzali. La conferma arriva direttamente dalla Regione Sicilia: "Abbiamo un sospetto caso positivo, risultato tale all'esame del tampone". E' stata disposta la quarantena per il gruppo di amici della donna e per le persone che sono state a stretto contatto con i turisti. Questo è il primo caso di coronavirus accertato nel Sud Italia.