Fermato insieme al fratello ad Asuncion per aver utilizzato passaporti falsi, l'ex campione brasiliano ha scongiurato le ipotesi di processo e arresto. Lo ha spiegato il pubblico ministero Federico Delfino: "Entrambi sono stati ingannati in buona fede". Sospiro di sollievo quindi per Dinho, protagonista della disavventura in Paraguay

Il peggio sembra passato per Ronaldinho, protagonista di un episodio dalla risonanza mondiale nelle ultime ore. Fermato in stato di arresto ad Asuncion in compagnia del fratello Roberto Assis, l’ex fuoriclasse di Milan e Barcellona si era trovato nei guai a causa del possesso di passaporti falsi. "Questo è un crimine e pertanto è stato ordinato il suo arresto - spiegava il Ministro degli Interni del Paraguay Euclides Acevedo -, rispetto la sua popolarità sportiva ma la legge deve essere rispettata, indipendentemente da chi sei". In stato di shock come rivelato dal suo avvocato Adolfo Marin, Dinho si trovava in Paraguay per presentare il suo libro "Genius of Life" e partecipare ad iniziative benefiche.

Sospiro di sollievo per Ronaldinho

Il pubblico ministero Federico Delfino ha spiegato che entrambi "sono stati ingannati in buona fede". Secondo le autorità locali, i due hanno ammesso l’errore e sono stati dispensati da un eventuale processo in base al "criterio di opportunità": si tratta di una misura prevista dal Codice penale del Paraguay, che viene usata quando i sospetti ammettono di aver commesso un reato e di non avere precedenti penali sul suolo paraguaiano. Oltretutto, secondo il pm, Ronaldinho avrebbe offerto un contributo rilevante alle indagini. Le autorità hanno comunque deciso di procedere contro tre persone: uno è l’uomo d’affari Wilmondes Sousa Lira, che per la difesa dell'ex milanista è responsabile di un traffico di passaporti del Paraguay falsi. Per lui il pm ha già disposto l’arresto. Rimangono agli arresti anche le due donne, Maria Isabel Galloso ed Esperanza Caballero, che avrebbero fornito i loro dati per clonare i documenti poi usati dall’ex fuoriclasse e dal fratello.