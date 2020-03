I tre ex giocatori della Nazionale protagonisti sui social durante una diretta su Instagram. Cibo, padel in casa e playstation: scherzi e risate per passare il tempo in casa durante l'emergenza coronavirus

In campo hanno fatto sognare e conquistato trofei in giro per l'Italia e per il mondo. Ora che hanno smesso e, come tutti i connazionali, si ritrovano chiusi in casa per combattere l'emergenza da coronavirus, passano il tempo a divertirsi sui social e strappare risate in un momento difficile per il Paese. Vieri, Totti e Nesta fanno il loro show sui social, ma il protagonista principale è Bobo che, attraverso le consuete dirette Instagram, contribuisce a sostenere la raccolta fondi per la Protezione Civile. Vieri fa una diretta ogni giorno e spesso durante le sue chat vengono coinvolti vecchi compagni di squadra e avversari, grandi amici nella vita privata dell'ex attaccante. L'ex capitano della Roma è ormai diventato un habitué e dopo aver dato vita a una divertente gag con la moglie Ilary e Bobo nei giorni scorsi, domenica ha stuzzicato l'amico a proposito delle conseguenze del non poter uscire dalla propria abitazione. "Se restiamo in casa fino al 20 aprile ingrassiamo, ma tu stai bene" ha detto scherzando Totti, ricevendo la risposta dell'ex centravanti: "Col cappellino eh? Ma tu vai tranquillo che giochi a padel tutto il giorno, pure da solo contro il vetro", ironizzando su una delle passioni dell'ex numero 10 giallorosso. "Dò le capocciate" ha continuato a scherzare il campione del mondo 2006.



E a proposito di azzurri vincitori del Mondiale, anche Nesta è intervenuto poi nella diretta Instagram. Dopo aver scoperto che l'attuale allenatore del Frosinone è rimasto in Ciociaria questi giorni e non è tornato a Roma, Vieri gli ha consigliato come passare il tempo, facendo riemergere vecchi aneddoti e leggende: "Gioca alla playstation, con Pirlo stavate incollati per 10 ore". Anni fa, infatti, si disse che il difensore si era procurato un infortunio alla mano a causa dell'eccessivo tempo passato alla playstation, tesi che lo stesso smentì successivamente. Tante risate, dunque, tra i tre ex calciatori che hanno trovato il modo per passare una domenica insolita e senza calcio e tenere alto l'umore degli spettatori.