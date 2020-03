IoRestoaCasa: i film da vedere sullo sport

1/13

FEBBRE A 90° - Il calcio ha significato troppo per me e continua a significare troppe cose. Sono andato a vedere troppe partite, ho speso troppi soldi, mi sono inca****o per l'Arsenal quando avrei dovuto farlo per altre cose



Il film (sul calcio) con la lettera maiuscola, tratto dal libro (sul calcio) con la lettera maiuscola. La passione del tifoso, l'ossessione per la squadra del cuore. L'ansia, l'attesa, la gioia, le scaramanzie. La vita che dipende da novanta minuti, settimana dopo settimana. Nick Hornby scrisse della sua mania per l'Arsenal nel 1992, qualche anno dopo è diventato un film con Colin Firth nei panni del "malato" dei Gunners. E ovviamente del calcio. "E la cosa stupenda è che tutto questo si ripete continuamente, c'è sempre un'altra stagione È piuttosto confortante, se ci pensi". (David Evans, 1997)

#IORESTOACASA, I LIBRI DA LEGGERE SULLO SPORT