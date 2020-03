La battaglia contro il Coronavirus resta una priorità non solo in Italia, emergenza d'attualità su scala globale. Dall'altra parte del mondo il calcio non è si è ancora fermato: due gli incontri disputati nella A-League, Central Coast Mariners-Melbourne City (in campo l'ex viola Brillante) e Brisbane Roar-Newcastle Jets. Stadi a porte chiuse, campionato che prosegue ma l'effetto è decisamente diverso

