Il Coronavirus ha prodotto una crisi economica ovunque abbia colpito e a tutti i livelli, compreso il calcio. Lo sa bene la Norvegia, che il 26 marzo avrebbe dovuto giocare contro la Serbia nei playoff per Euro 2020, con il torneo che tuttavia è stato rinviato all'estate 2021. Nel frattempo il Ct della nazionale norvegese, il 71enne svedese Lars Lagerback, ha voluto aiutare la propria Federazione accettando di ridursi lo stipendio del 20%, a partire da aprile e fino alla scadenza dell'accordo nel 2022. La stessa decisione è stata presa anche dall'assistente Per Joar Hansen e dal tecnico della nazionale femminile, Martin Sjoegren: "E' una soluzione che avevamo auspicato - è il commento del segretario generale della federazione, Pal Bjerketvedt, ai microfoni di VG - e vorrei evidenziare come anche Lagerback abbia accettato di fare dei sacrifici". Prima di guidare la Norvegia, Lagerback ha allenato la Svezia dal 2000 al 2009, poi la Nigeria al Mondiale di Sudafrica 2010 e l'Islanda, che ha qualificato per la prima volta ad una grande competizione, Euro 2016, arrivando fino ai quarti di finale. Nel febbraio del 2017 aveva preso il posto di Per-Mathias Hogmo che nel novembre dello stesso anno aveva rassegnato le dimissioni dopo i pessimi risultati ottenuti nelle qualificazioni ai Mondiali del 2018. Da lì solo una sconfitta nel proprio girone di qualificazione a Euro 2020 (contro la Spagna, 2-1 il risultato finale) e il primo posto nel gruppo 3 di Lega C per quanto riguarda l'ultima Nations League.