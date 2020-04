Fuggito dalla guerra, passato dall'Italia (Paese che ama), ora gioca in Bielorussia, unico campionato che non si ferma davanti al Covid. Azdren Llullaku parla a Sky del nostro Paese ma non solo CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI DEL 5 APRILE IN DIRETTA

C'è un solo campionato sui 54 d'Europa in cui si sta ancora giocando: è quello bielorusso. Lì nello Shakhter Soligorsk gioca Azdren Llullaku, centrocampista offensivo di 32 anni con il cuore diviso tra Albania e Italia. A 12 anni è scappato in gommone dal Kosovo per raggiungere l'Italia come rifugiato di guerra. Un'adolescenza in provincia di Treviso, divisa tra la scuola e il lavoro come cameriere, la prima esperienza calcistica in Terza Categoria con il Vallata, poi anni tra Eccellenza e Serie D con Conegliano, Sacilese, Sudtirol, Domegliara, Tamai e Sandonà, fino alle 4 presenze in B con la Virtus Entella 2017/2018. Ai microfoni di Sky Sport racconta come si vive il calcio in Bielorussia in tempi di pandemia: "Qui non si parla più di tanto di coronavirus, io ho giocato nella giornata di sabato una gara di campionato (pareggiata 0-0 contro il Neman Grodno, ndr) e domenica mattina ci siamo allenati. Tutto nella norma. C'è anche un giocatore positivo al virus, questo ci fa pensare e preoccupare. Però questa è la scelta di chi comanda, avendo un contratto dobbiamo giocare e fare quello che ci dicono".

"Grato a vita all'Italia, cresciuto come uomo e calciatore" A luglio 2019 con la sua squadra ha affrontato il Torino, perdendo 5-0 all'andata e pareggiando per 1-1 nel terzo turno dei preliminari di Europa League. Una foto con Andrea Belotti, postata su Instagram, lo ricorda. Nella mente di Llullaku l'Italia è sempre presente, tanto che nella scorsa settimana aveva esibito davanti alle telecamere e sui social una maglia dal messaggio inequivocabile: 'Forza Italia'. Omaggio a un Paese che "mi ha dato tanto - racconta - all'età di 12 anni sono venuto in Italia con mia madre e mio fratello. Eravamo rifugiati di guerra, è stato un periodo molto duro. L'Italia mi ha accolto e lì sono cresciuto come uomo e calciatore, sarò grato a vita al vostro Paese". Lo spiega con un pizzico di emozione, come successo ascoltando le parole di sostegno all'Italia del premier Edi Rama e alla notizia dell'invio di 50 medici albanesi in Italia per rispondere all'emergenza sanitaria: "Mi inorgoglisce molto, è quello che proviamo. Siamo molto vicini, il popolo italiano ci ha aiutato al momento del bisogno e il popolo albanese ha un cuore buono, quindi nel momento di difficoltà il sostegno è reciproco"