Sarà sempre Tokyo 2020, ma si disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021. Uno slittamento storico quello adottato dal Cio, decisione dettata dall’emergenza Coronavirus d’attualità in tutto il mondo. Una novità importante ma che nel calcio non chiuderà le porte a diversi big per limiti di età: come noto ai Giochi Olimpici sono ammessi 18 giocatori per ogni Nazionale, 15 dei quali Under-23 e un massimo di tre fuoriquota (di età superiore ai 23 anni). Come precisato anche dalla Fifa, tuttavia, in Giappone potranno partecipare anche i giocatori nati nel 1997 che quell'estate avranno 24 anni. E non mancano le stelle convocabili dai Ct, big che potrebbero essere concessi dai rispettivi club

I Giochi di Tokyo dal 23 luglio all'8 agosto 2021