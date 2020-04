Ibrahimovic chiude la sfida Instagram con Pogba: "Game over Paul". VIDEO

Gioco, partita, incontro. "Game over", o almeno così sembra a sentire Zlatan Ibrahimovic. Da giorni infatti va in scena sui social una sfida a distanza a colpi di 'trick' tra l'attaccante svedese del Milan e Paul Pogba, centrocampista del Manchester United. Un duello ad alto tasso tecnico, con giocate davvero spettacolari ad opera dei due calciatori che sfoggiano alcuni dei pezzi più pregiati del loro incredibile repertorio. Il francese ha nuovamente rilanciato pubblicando un video di un 'trick' davvero al limite: palla di tacco contro il muro, traiettoria perfetta e… canestro no look. "È stato un onore batterti. Ora il gioco è finito”, il commento del francese. A cui però ha fatto seguito poco dopo la video-risposta altrettanto spettacolare di Ibrahimovic, che realizza un canestro di tacco in un cestino dandogli le spalle, con tanto di messaggio rivolto a Pogba "Game over". Almeno per ora.