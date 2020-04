Gianluca Di Marzio, durante l'ospitata di Adriano Galliani a Casa Sky Sport, racconta alcuni aneddoti sull'ex Ad rossonero: "Sono due le canzoni particolari legati al calciomercato di Galliani: una è "Amici Mai", con la celebre strofa «certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano», per i tanti ritorni effettuati dal Milan. L'altra è "Se mi lasci non vale", utilizzata per convincere Gattuso a rimanere dopo la finale di Istanbul. La fece sentire alla moglie e poi convocò Rino in sede: 8 ore di riunione in Via Turati e lo convinse a non partire"