Coronavirus, morta la mamma dei gemelli Filippini

Si è spenta all'età di 74 anni a causa del coronavirus la mamma dei gemelli Filippini, Emanuele ed Antonio, ex bandiere del Brescia e attualmente allenatori. La signora Terry era diventata un volto noto per alcune apparizioni televisive

È morta a Brescia all'età di 74 anni dopo un lungo ricovero in ospedale per coronavirus, Terry Filippini, la mamma dei gemelli Filippini, Antonio ed Emanuele, ex giocatori del Brescia. La donna era stata ricoverata alla fine del mese scorso all'Ospedale Civile della città lombarda, in cui i figli avevano speso gran parte della carriera calcistica. Terry era diventata un volto televisivo alla trasmissione 'Quelli che il calcio', condotto da Simona Ventura, quando seguiva i figli negli stadi di serie A. "Ciao mamma, mi hai insegnato tanto" è stato il saluto sui social di Emanuele Filippini, al momento vice-allenatore della Nazionale italiana Under 17. Il gemello Antonio, invece, è stato nominato da circa un mese allenatore del Livorno dopo l'esonero di Roberto Breda.