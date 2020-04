Sky Sport eCup: i risultati del 7° torneo

Il 27 Aprile 2020 si è disputata la penultima delle 8 giornate-torneo dedicate alla Sky Sport eCup. Ricordiamo che gli 8 vincitori di ciascuna delle giornate si sfideranno nella fase finale conquistare il titolo di campione della prima edizione della Sky Sport eCup (e non solo...).

Come sempre, 512 FIFA 20 players provenienti da tutta Italia si sono sfidati tra loro. Stavolta in finale sono arrivati Riccardo Nordio (Dastardly_27 - PSG) e Stefano Freni (Itx_-Freste - Real); conosciamoli meglio!

I finalisti

Riccardo Nordio, in arte Dastardly_27 ,ha 23 anni ed è originario di Venezia. Giocatore da Fifa11, è un tifoso del Milan ma ha scelto per gareggiare il Psg (4-2-3-1 il sistema di gioco per la finale). A sfidarlo Stefano Freni, in arte Itx_-Freste: 17 anni, studente di Torino, ha iniziato con Fifa14. Tifa Inter e si è presentato col Real Madrid (4-2-3-1).

La finale

Finale a senso unico nel primo tempo: 2-0 il risultato in favore di Riccardo Nordio grazie alla doppietta in avvio di Neymar (16' e 22'). Nella ripresa un'occasione di riaprire i contri per Jovic e null'altro.

Dastardly_27 (PSG) - Itz_-Freste (Real) 2-0