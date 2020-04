Aguero scherza con Messi: "Quanto eravamo brutti"

L'attaccante del City racconta la sua amicizia con il fenomeno del Barcellona: "Lo conosco dall'Argentina under 20, sono passati 15 anni ma eravamo brutti forte", scherza. "Con l'età siamo migliorati. Quando segna in maniera fortunata glielo dico, per esempio quando ha fatto gol contro l'Ecuador" CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Lionel Messi e Sergio Augero hanno un anno differenza ma si conoscono da tanto tempo, da quando cioè erano compagni di squadra nell'Argentina under 20. I due hanno poi fatto una grande carriera, condividendo sfide importanti con la maglia dell'Albiceleste. 'El Kun' ha raccontato il loro rapporto anche fuori dal campo, con un pizzico d'autoironia: "Nel 2005 abbiamo iniziato a incontrarci in Nazionale under 20 – le sue parole a Tyc Sport – Avevamo molta confidenza, giocavamo insieme alla PlayStation. Poi siamo andati in Olanda per il Mondiali e giocavamo a farci i dispetti, le ripicche e a guardarci male. È stato bello, da quel momento abbiamo stretto un'amicizia incredibile. Sono passati 15 anni ed eravamo brutti forte. Ora siamo migliorati un po' con l'età, ma se qualcuno guardasse quelle foto ci direbbe 'oh mamma, cos'eravate'".