Sky Sport eCup: i risultati dell'8° torneo

Siamo finalmente arrivati al termine della fase di qualificazione dells Sky Sport eCup e, ora che conosciamo i nomi di tutti e 8 i finalisti per la giornata del 30 Aprile, non ci resta che vedere chi sarà il miglior FIFA player italiano di questa edizione. IL torneo finale sarà in diretta su Sky Sport Football dalle 17.30. Nel frattempo conosciamo meglio Marco Giordani, l'ultimo qualificato...

Il 28 Aprile 2020 si è disputata l'ultima delle 8 giornate-torneo dedicate alla Sky Sport eCup che hanno qualificato 8 giocatori per la fase finale di giovedì 30 aprile dove, attraverso quarti di finale, semifinali e finale assegnerà il primo titolo di campione della Sky Sport eCup (e non solo...).

Si sono sfidati tra loro gli ultimi 512 FIFA 20 players provenienti da tutta Italia e in finale sono arrivati Marco Giordani (MarchinoForce99 - PSG) ed Edoardo Castelletta (Mredo_22 - Man. City); conosciamoli meglio!

I finalisti

Marco Giordani, in arte MarchinoForce99, ha 20 anni ed è un pro-player di Milano. E' probabilmente uno dei giocatori con più esperienze, infatti ha iniziato con Fifa05! La sua squadra del cuore è il Milan, ma per gareggiare ieri ha scelto il PSG, che ha schierato in finale col 4-2-2-2. A sfidarlo Edoardo Castelletta, in arte Mredo_22: 17 anni, studente di Torino, ha iniziato a giocare con Fifa07. Tifa Juventus e in finale ha scelto il modulo 4-2-3-1 per il suo Manchester City.

La finale

In finale Marco ha lasciato poco spazio all'aversario e si è portato a casa la vittoria col punteggio di 2-0.

MarchinoForce99 (PSG) - Mredo_22 (Man. City) 2-0