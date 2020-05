CasaSkySport, gli ospiti di domenica 10 maggio

Infine alle 20.30 l’appuntamento è con “Sky Calcio Club” , in compagnia di Fabio Caressa e Stefano De Grandis e la loro squadra. Secondo passaggio, per chi se lo fosse perso, alle 23.30.

Nella seconda parte della giornata del tg sportivo, dalle 19 , potrete rivedere tutte le interviste e gli appuntamenti della settimana nel Best of #CasaSkySport .

Alle 14.30 - in live streaming anche su SkySport.it - spazio a #CasaSkySport con Riccardo Trevisani in compagnia dell’ex allenatore di Inter ed Udinese, Andrea Stramaccioni .

Da non perdere su Sky Sport NBA l’intera giornata dedicata alle Finals NBA del 1998 con la serie di sei incontri tra i Chicago Bulls di Michael Jordan e gli Utah Jazz con il commento originale di Flavio Tranquillo e Federico Buffa. Tra un match e l’altro, gli speciali dedicati: tra questi, “Glory Days - Speciale Bulls”, un viaggio nel passato della squadra che ha scritto la storia NBA negli anni’ 90.

Su Sky Sport F1 appuntamento invece con gli eSports di Formula 1: oggi il Mondiale virtuale guidato da Charles Leclerc è di scena a Barcellona, per il GP di Spagna. Tra i protagonisti in gara anche l’attaccante del Manchester City Sergio Aguero. Per la prima volta scende virtualmente in pista anche la Formula 2, live dalle 17 con il commento di Lucio Rizzica e Marcello Puglisi. In gara anche Davide Valsecchi, campione del mondo GP2. Alle 19 sarà la volta della Formula 1 con i piloti veri (anche su Sky Sport Uno), anticipata alle 18 dalla F1 Esports PRO, la gara tra i più forti piloti professionisti di F1 eSports. Sarà possibile seguire l’intero evento con la telecronaca di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi.

Su Sky Sport MotoGp, alle 21.30, appuntamento con la seconda puntata dello speciale “Tecnodovi”.

Infine, su Sky Sport Arena, spazio al wrestling con il meglio della programmazione in pay per view del 2019.