E' successo tutto in Zweite Bundesliga. Dennis Diekmeier, terzino del Sandhausen, è stato espulso al 4' a causa di un fallo da ultimo uomo, che ha causato anche il calcio di rigore per gli avversari. E pensare che in 14 anni di carriera per lui questo è il primo rosso diretto...

La Germania è stato il primo grande campionato europeo a ripartire, ma per qualcuno la gioia è durata davvero poco. Si tratta di Dennis Diekmeier, terzino del Sandhausen, squadra di Zweite Bundesliga (la Serie B tedesca). Sceso in campo alle 13 di sabato, prima ancora di Haaland e dei suoi colleghi della Bundesliga, si è visto sventolare in faccia il cartellino rosso dopo appena quattro minuti. Non proprio ciò che sperava per il suo "debutto" dopo i due mesi di stop imposti dal Coronavirus.

La prima espulsione diretta in carriera!

Le gambe non possono girare bene come prima per ovvi motivi e quindi è successo che il classe 1989 Diekmeier, dopo aver toccato il pallone solo una volta fino a quel momento, ha calcolato male i tempi di un intervento per poi stendere l'avversario a 16 metri dalla porta. L'esito è il peggiore possibile: fallo da ultimo uomo, rosso e calcio di rigore. La sua partita è durata pochissimo. E pensare che in 14 anni di carriera 3 351 gare fra A e B tedesca (con le maglie di Werder, Colonia, Amburgo e Sandhausen) si tratta solo della seconda espulsione per lui, la prima per rosso diretto! Dimitrij Nazarov non ha sbagliato dal dischetto, portando l'Erzgebirge Aue sul momentaneo 1-0. Chiaramente l'episodio ha poi caratterizzato tutto il match, che ha visto lo Sandhausen - in inferiorità numerica per tutta la gara - perdere 3-1. Una sconfitta pesante, considerando che adesso la squadra si trova con appena due punti di vantaggio sulla zona retrocessione.