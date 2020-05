Infantino: "Match di beneficenza contro il Covid"

Una partita di beneficenza per raccogliere fondi in favore della ricerca contro il coronavirus: è questa l'iniziativa illustrata dal presidente della Fifa, Gianni Infantino, con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della federazione. Una collaborazione globale, si legge nella nota, per accelerare lo sviluppo, la produzione e un accesso equo alle nuove tecnologie sanitarie essenziali, compresi diagonistica, terapie e vaccini.

Ancora nessuna data precisa per l'evento

Il numero uno della Fifa ha precisato come l'evento non abbia ancora una data precisa, visto il continuo evolversi del quadro sanitario di tutto il mondo: "È nostra responsabilità dimostrare solidarietà e continuare a fare tutto il possibile per partecipare e sostenere gli sforzi nella lotta contro la pandemia. Siamo stati attivi nel sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso diverse altre campagne e contribuendo anche finanziariamente a questa causa, ma ora ci impegniamo a organizzare questo evento globale di raccolta fondi quando la situazione sanitaria lo consentirà, anche tra qualche mese". A precisare ulteriormente alcune modalità con le quali verrà svolta questa amichevole, ci ha pensato il CEO della Fondazione Fifa ed ex calciatore tra le altre dell'Inter, Youri Djorkaeff: "Ulteriori dettagli di questo evento unico, inclusi luogo, data, partecipanti e formato saranno annunciati dalla Fondazione FIFA a tempo debito. Vari scenari e piani sono attualmente sotto esame, tutti in linea con la salute e altre linee guida pertinenti dei rispettivi governi e organizzazioni internazionali".