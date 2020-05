Lo sceicco Turki Al-Sheikh, fino a qualche mese fa, sognava la promozione in Liga. Prima che il Coronavirus fermasse tutto, il suo Almeria si trovava al terzo posto in classifica in Segunda Division, a soli sei punti di distanza dal Cadice capolista. Senza calcio, il presidente si è dato alla PlayStation e, più precisamente, a FIFA 20. Lo ha fatto per uno scopo benefico, organizzando un torneo il cui obiettivo sarebbe stato quello di raccogliere 250mila euro per aiutare la penisola arabica nella sua lotta alla pandemia. Il tutto pubblicizzato da messaggi illustri, come quelli dei vari Messi, Maradona, Dennis Rodman e Charlie Sheen. Tuttavia la situazione è precipitata quando lo stesso Al-Sheikh ha incassato un gol nella partita giocata contro un altro sceicco, ovvero Saud Al-Suwailem, ex presidente dell'Al-Nasr. "Niente di grave. Una nuova televisione e torneremo alla festa, che non è finita", ha scritto il presidente sul suo account Twitter, caricando il video in cui ha scatenato tutta la sua ira contro la tv, distruggendola con un calcione.

Il personaggio

Non è la prima volta che il proprietario dell'Almeria fa sorridere chi lo segue sui social e non solo. Lo scorso gennaio Al-Sheikh aveva pubblicato su Twitter un video insieme a Zidane in cui simulava una testata sul petto del francese. Un siparietto simpatico che si "ispirava" ovviamente alla testata di Zizou nella finale Italia-Francia del Mondiale 2006. "Ho colpito abbastanza forte?", aveva poi chiesto ironicamente il presidente taggando Marco Materazzi.