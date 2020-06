Fifa 20, i segreti del portiere perfetto. VIDEO

Mattia "Lonewolf92" Guarracino (videogiocatore della Sampdoria sei volte campione italiano di FIFA) conclude il viaggio nel mondo FIFA 20 con l'ultimo tutorial, dedicato al portiere. Per evitare di farsi sorprendere non serve che lui si muova eccessivamente, ma è decisivo che sappia come muoversi in precise occasioni

Ci siamo: oggi è l’ultimo appuntamento e-sportivo di FIFA20.

Per l'occasione voglio andare a limare i consigli delle precedenti lezioni sulla fase difensiva. Un altro aspetto fondamentale della difesa è, ovviamente, il movimento del portiere. Io non sono uno di quei player che lo muove eccessivamente, ma ci sono delle occasioni in cui è davvero indispensabile per evitare il gol certo.

Ma andiamo a scoprire quali.

Quando notate una propensione al tiro da fuori del vostro avversario, soprattutto con giocatori con buon tiro, per esempio Messi, è molto utile spostare il portiere sul secondo palo al momento del tiro.

Se vi ricordate la lezione sull'attacco, vi avevo spiegato che il tiro a giro sul palo lontano è una delle conclusioni più usate quest’anno per via della sua pericolosità, quindi a parti inverse, dovremo proteggere proprio quel lato.

Anche nell'1 vs 1 con il portiere, potreste optare per il suo spostamento manuale.

Qui entra in gioco la vostra bravura nel leggere preventivamente la conclusione del vostro avversario e spostare il portiere in quella direzione.

Qualora non vi trovaste bene, o lo reputaste troppo complicato, vi consiglio di non muoverlo e lasciare che lo faccia automaticamente. Un trucco molto utile in queste occasioni, è quella di "giocare" con l’uscita del portiere, cliccando triangolo, per poi farlo rientrare immediatamente. In questo modo il vostro avversario si deconcentrerà, e molto probabilmente sbaglierà la conclusione.

E con questo siamo alla fine, mi raccomando allenatevi tanto e mettete in pratica quello che avete imparato in WL e nei tornei.

Ci vediamo in campo!