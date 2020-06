Al termine della gara pareggiata per 0-0 contro il Tondela, il pullman della squadra portoghese è stato preso d'assalto da alcuni tifosi con lancio di sassi e altri oggetti: ad averne la peggio sono stati i due calciatori, portati in ospedale in via precauzionale CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Il calcio sta piano piano ritornando alla normalità ma, purtroppo, alcune vecchie abitudini sembrerebbero non cambiare mai: un grave episodio di violenza è accaduto, infatti, al termine della gara pareggiata dal Benfica per 0-0 contro il Tondela. Una grande occasione persa, un pareggio che ha sì permesso alla squadra di casa di agganciare in testa alla classifica il Porto capolista, sconfitto 2-1 dal Famalicao, ma non di superarlo e che ha scatenato la furia di alcuni tifosi appostati all'esterno dello stadio "Da Luz". Nonostante l'impossibilità di accedere allo stadio a causa delle restrizioni imposte per evitare la diffusione del contagio da coronavirus, i sostenitori del Benfica si sono comunque riuniti fuori dalla struttura e, a gara terminata, hanno preso d'assalto il pullman della squadra con un lancio di sassi e altri oggetti. A subire le conseguenze peggiori sono stati i due calciatori Julian Weigl e Andrija Zivkovic, colpiti da schegge di vetro e portati in ospedale a Lisbona in via precauzionale, come ha specificato il club in un comunicato ufficiale. Un episodio davvero censurabile che sicuramente non ha permesso al calcio portoghese di ripartire nel migliore dei modi, in quella che era la prima giornata di campionato dopo l'interruzione imposta dal Covid-19.

Il comunicato del Benfica Il club portoghese, vittima di questo assalto, ha emesso successivamente all'accaduto un duro comunicato di condanna nei confronti di quello che viene definito nella nota come un 'atto criminale': "Il Benfica ripudia e si rammarica per la sassaiola criminale subita dall'autobus dei giocatori non appena lasciata la A2, mentre si stava dirigendo al Seixal Internship Center, alla fine della partita contro il Tondela, svoltasi giovedì sera allo Stadio Da Luz. Informiamo che, per precauzione, i giocatori Julian Weigl e Zivkovic sono stati immediatamente portati all'Ospedale Da Luz per essere osservati, a seguito delle schegge che li hanno colpiti. Il Benfica garantisce la sua piena collaborazione con le autorità, alle quali chiede il massimo impegno, al fine di identificare i trasgressori responsabili di tali atti criminali".