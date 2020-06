Il suo "scorpione" lo ha reso celebre in tutto il mondo. Ma oltre a regalare colpi di classe in campo, la sua fama è diventata planetaria anche per via dell'amicizia con Pablo Escobar Gaviria, narcotrafficante a capo del cartello di Medellin, morto nel 1993 dopo uno scontro a fuoco con la polizia. René Higuita, oggi preparatore dei portieri dell'Atletico Nacional, è tornato su quel rapporto che ha segnato la sua vita e che lo ha costretto, per alcuni mesi, anche al carcere. "Un giorno lo andai a visitare nel carcere di La Catedral e questo mi segnò agli occhi dell’opinione pubblica - ha raccontato il colombiano a Fox Sports Argentina -. Escobar è stato anche un membro del Congresso, ma quando iniziarono i guai con la polizia finirono in mezzo anche i suoi amici. Mi arrestarono con l’accusa di aver fatto da mediatore durante un rapimento avvenuto poco prima ma, dopo otto giorni, mi dissero che non mi avrebbero incriminato se gli avessi consegnato Pablo. Io risposi che non sapevo nulla e che, anche se avessi saputo, non avrei detto nulla. Era compito delle autorità, non mio".