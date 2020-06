Dopo la segnalazione della Covisoc, il Tribunale Federale Nazionale della Figc ha inflitto un punto di penalizzazione al Trapani (in Serie B) e al Siena. Due a Casertana e Catania. Il tutto per non aver pagato entro il 16 marzo gli emolumenti di febbraio

Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare della Figc, nella seduta di oggi presieduta da Cesare Mastrocola, ha inflitto una serie di penalizzazioni per violazioni segnalate dalla Covisoc e legate al pagamento nei termini previsti degli emolumenti e dei relativi contributi. Lo fa sapere la federcalcio con una nota. Nel dettaglio, è stato comminato un punto di penalizzazione al Trapani, club di Serie B, mentre in Serie C ne sono stati dati due a Casertana e Catania e uno alla Robur Siena. Le penalizzazioni sono da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Cambiano le classifiche

Il Siena, al netto del punto di penalizzazione, dovrebbe perdere appena una posizione e pertanto scorrere al sesto posto. In tal caso affronterebbe l’Arezzo (nono), che ha già manifestato la propria rinuncia ai playoff (quindi la società della presidente Durio vincerebbe 3-0 a tavolino). La doppia penalizzazione, invece, non cambia la classifica, in termini di media punti, del Catania che dovrebbe rimanere al sesto posto e per il cui avversario dei playoff si deve attendere la finale di Coppa Italia tra Ternana (quinta nel girone C) e Juve. In caso di vittoria della prima, passerebbe automaticamente stante la rinuncia della Vibonese, altrimenti dovrebbe affrontare la Virtus Francavilla. Il Trapani, infine, viene così agganciato dal Cosenza e va a - 6 dalla quartultima (ovvero la Cremonese, che ha una partita in meno).