Spadafora: "Calcetto, bisogna ancora attendere"

La ripresa del calcetto e degli sport da contatto potrebbe dover ancora attandere: "Siamo a un punto importante", ha dichiarato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ai microfoni di Sky TG24. "Ormai gli allenamenti degli sport individuali e di squadra sono ripresi e riprenderanno anche alcune altre competizioni ritenute di particolare interesse dalle federazioni. Finalmente ripartito il calcio con la Coppa Italia". Ma la ripresa dello sport amatoriale, calcetto in testa, resta ancora da definire. "Purtroppo il Consiglio dei Ministri, anche ascoltando il ministro della Salute Speranza, non ha ritenuto di poter autorizzare la ripresa delle partite di calcetto, piuttosto che di qualunque altro sport di contatto, perché in questo momento le uniche due regole che dobbiamo ancora osservare sono quella del distanziamento e quella della mascherina", ha spiegato il ministro per le Politiche giovanili e Sport. "Fino a quando non verrà meno questa esigenza anche gli sport di contatto, purtroppo, dovranno bloccarsi".



Spadafora ha parlato a margine de Visionary days "Quale futuro", voluta dal Ministero per le politiche giovanili e lo sport. Una maratona digitale da 8 ore di brainstorming collettivo tra centinaia di giovani under 35 collegati da tutta Italia per progettare insieme la ripartenza. In apertura anche il significativo saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha sottolineato la necessità di mettere i giovani al centro di un futuro politico economico e sociale. Alla fine della giornata ne uscirà un documento che sarà poi presentato al Governo.