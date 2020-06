Due fuoriclasse in una foto scattata a Montecarlo. Durante il soggiorno nel Principato dove è volato per trascorrere il weekend in compagnia della moglie Ilary e di alcuni amici – tra loro anche l’ex calciatore della Lazio Luciano Zauri -, Francesco Totti ha incontrato in un noto ristorante del luogo Kylian Mbappé, stella del calcio francese di proprietà del Paris Saint-Germain. I due hanno colto l’occasione per salutarsi, scambiare qualche battuta e poi mettersi in posa per la foto di rito, pubblicata sul profilo Instagram dell’ex capitano e leggenda della Roma con tanto di didascalia "piacevoli incontri". Lo scatto ha subito scatenato le fantasie di diversi tifosi giallorossi sui social, visto che proprio Totti ha avviato da tempo la sua agenzia di procuratore, la CT10 Management, che nei giorni scorsi ha ufficialmente accolto al suo interno il primo giocatore, il centrocampista classe 2004 dell'Inter Simone Bonavita.