"Il mio gol più bello? È stato un passaggio" - recita una famosa citazione a firma Eric Cantona immortalata nell'altrettanto celebre film 'Il mio amico Eric'. Una frase che ben inquadra l'arte del servire un assist. Ma chi ne ha fatti di più nel mondo del calcio a partire dal 2000? Scopriamolo attraverso la classifica di Transfermarkt. In testa il solito duello Messi-CR7, in lista anche qualche conoscenza del calcio italiano, così come tantissimi attaccanti da cui ti aspetteresti solo gol, e invece...