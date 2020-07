Christopher, fratello minore di Serge Aurier, è stato ucciso nella periferia della città francese. Giocava nei dilettanti ed era già noto alla polizia per qualche piccolo reato. L'uomo che gli ha sparato è ancora in fuga

Christopher Aurier, fratello minore del giocatore ivoriano del Tottenham Serge Aurier, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco intorno alle 5 del mattino nella periferia di Tolosa. Lo ha inizialmente riportato il quotidiano francese Le Point e poi confermato la polizia fracese, che ha spiegato come il 26enne sia deceduto in ospedale per le gravi ferite riportate all’addome durante la sparatoria. L'uomo che ha sparato è ancora in fuga, con la polizia che sta svolgendo le indagini del caso.