Le due milanesi non hanno rinnovato il proprio accordo con Konami e, nella prossima edizione del noto videogioco, si chiameranno Lombardia NA (Inter) e Milano RN (Milan). Loghi e divise non saranno originali, ma le rose delle due squadre rimarranno quelle reali

Se durante il campionato Inter e Milan si affrontano soltanto due volte a stagione, nel mondo dei videogiochi le super sfide e i derby possono essere all'ordine del giorno. Dalla prossima stagione non sarà più possibile però giocare con le due squadre milanesi su Pro Evolution Soccer, almeno non con i loro nomi originali. Nell'edizione 2021 del noto videogame, meglio conosciuto con l'acronimo PES, le rose di Inter e Milan saranno presenti, ma per poterle schierare in campo bisognerà selezionarle sotto un altro nome. Tutto ciò era già stato annunciato qualche settimana fa da Konami, azienda giapponese di videogiochi produttrice di PES, che aveva annunciato la fine del rapporto di collaborazione con i due club: "Il nostro contratto di licenza con FC Internazionale e con AC Milan non verrà rinnovato. La rappresentanza del club non sarà influenzata in eFootball PES 2020. Ciò non influirà sui giocatori myClub acquisiti, che potranno essere utilizzati normalmente". Nella giornata di oggi sono stati però annunciati i nuovi nomi di Inter e Milan su PES 2021.

PES 2021, come si chiamerà l'Inter? leggi anche Sanchez anche in EL? La proposta Inter allo United In occasione dell'annuncio della versione 2021 di PES, Konami ha reso pubblico il nome con il quale sarà utilizzabile la formazione allenata da Antonio Conte: "Il nostro accordo di licenza con l’FC Internazionale Milano scadrà e questo club non comparirà nell’aggiornamento della stagione PES 2021 di eFootball. In questa stagione, incoraggiamo gli utenti a godersi le partite con la Lombardia NA, un club originali PES che presenta giocatori con nomi reali". Per giocare con Lukaku e compagni, bisognerà dunque scegliere la Lombardia NA, che con tutta probabilità sta a significare Lombardia Nerazzurri. Nel videogioco non saranno dunque presenti nè il logo originale, nè la divisa dell'Inter: la rosa sarà invece quella reale.

PES 2021, come si chiamerà il Milan? leggi anche Kessie: "Al Milan sono un leader, resto a lungo" Discorso analogo per il Milan, del quale è stato comunicato il nuovo nome: "Il nostro accordo di licenza con l’AC Milan scadrà e questo club non comparirà nell’aggiornamento della stagione PES 2021 di eFootball. In questa stagione, incoraggiamo gli utenti a godersi le partite con la Milano RN, un club originali PES che presenta giocatori con nomi reali". Sarà dunque Milano Rossonera, il nome che i fan di Pro Evolution Soccer dovranno cercare per schierare in campo la squadra di Stefano Pioli. Come per l'Inter, anche il Milan non avrà nè logo nè divisa originale, ma tutta la rosa al completo.