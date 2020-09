Scuola, Conte agli studenti: "Fate vostra parte"

Conte: "Ritorno a scuola momento emozionante"

"Domani si torna a scuola. Faccio i miei auguri a studenti, insegnanti, personale scolastico. Sarà un momento di intensa emozione. Emozione che vivrò anche io da capo di un governo che si è impegnato per il ritorno in sicurezza ma anche da padre". Così il premier Giuseppe Conte in un messaggio su Facebook per l'inizio della scuola