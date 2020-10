Il portale Transfermarkt ha stilato la classifica delle squadre più giovani d'Europa, contando solo i club delle top cinque nazioni del ranking e contando l'età media per partita "in campo", cioè quella dei giocatori fin qui utilizzati in questo avvio di stagione nei rispettivi campionati. E chi è il più giovane schierato da ogni squadra? Tante francesi nella top 10, ma al primo posto c'è il Milan