22.253 positivi, ma con meno tamponi. 233 decessi

D'Incà: "Dpcm dovrebbe essere approvato entro stasera"

Federico D'Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento, su Radio1: "Il Dpcm dovrebbe essere approvato in giornata. C'è un dialogo continuo, ogni giorno, con i presidenti delle Regioni per comprendere lo stato attuale momento per momento. Il governo dividerà il paese in 3 aree. Lo si farà attraverso dati scientifici. In giornata individueremo le diverse zone"