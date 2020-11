La morte di Diego Armando Maradona ha lasciato un grande vuoto. Difficile elencare tutti coloro che lo hanno conosciuto e che, negli ultimi giorni, hanno condiviso ricordi preziosi dell’argentino. Si è provato a discernere le sue prodezze in campo dai problemi affrontati lontano dal rettangolo di gioco, ma c’è chi ha attirato le attenzioni per alcune parole non particolarmente gradite dalle parti di Napoli. Si tratta di Antonio Cabrini, ex giocatore principalmente della Juve e della Nazionale, che in un’intervista a Irpinia Tv dal narrare il Maradona giocatore (“è stata una leggenda vivente e un avversario gentiluomo. Un fenomeno senza precedenti, un fuoriclasse dalle qualità innate, fuori da ogni logica tecnica e calcistica, con un talento, una grinta e una determinazione impressionanti”) è passato al Maradona uomo: “Si è caricato sulle spalle non solo le sorti del Napoli squadra, ma anche le sorti della città – ha detto -. il suo impegno ha provocato a Napoli un vero e proprio cambiamento sociale. Diego è stato il meglio e il peggio allo stesso tempo, come tanti fuoriclasse. La forza, il vigore e la genialità che metteva sul campo si trasformavano in mancanza di equilibrio nella vita. Napoli lo amava alla follia, ma fu un ‘amore malato’. Era come l’amore incondizionato di una madre verso un figlio che sbaglia, ma al quale si perdona tutto. Era un intoccabile. Se avesse giocato nella Juventus, non solo avrebbe potuto vincere molto di più, ma forse oggi sarebbe ancora qui, perché l’ambiente lo avrebbe salvato. Non la società, ma proprio l’ambiente. L’amore di Napoli è stato tanto forte e autentico quanto, ribadisco, malato”.