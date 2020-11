L'ex campione brasiliano ha ricordato a Sky Sport il rapporto di amicizia con Maradona: "Tra di noi non c'era nessuna rivalità. Non dimenticherò la sua grande generosità. Una volta venne a casa mia..." MARADONA, L'OMAGGIO DELLA SERIE A SU TUTTI I CAMPI LO SPECIALE SU MARADONA

Uno ha giocato in Italia, con la maglia dell’Udinese, tra il 1983 e il 1985. L’altro, con indosso la divisa del Napoli, ci è restato dal 1984 al 1991. Una stagione condivisa in Serie A, dunque, per Zico e Maradona, due dei campioni più forti e amati della loro generazione che abbiamo avuto la fortuna di apprezzare nel nostro campionato. Il brasiliano è intervenuto a Sky Sport, per fare un breve tuffo nel passato tra i ricordi dopo la notizia della scomparsa del Diez. “Tanta gente voleva instaurare una rivalità tra me, Maradona o Platini, anche per via dell’antagonismo tra Brasile e Argentina, ma io non mi sono mai preoccupato di questa cosa – ha detto -. Io credo che ognuno di noi ha quello che si merita”.

vedi anche Gazza a Shilton: "Sei famoso per la mano de Dios" L’ultima partita di Zico con i friulani fu proprio contro il Napoli di Maradona, gara nella quale l’argentino realizzò il gol del definitivo 2-2 con un tocco di mano. A fine partita il giocatore dell’Udinese si lamentò dell’arbitraggio in un’intervista post partita che gli costò cara. “Ho subito 4 partite di squalifica in quell’occasione, è stata la mia ultima partita in Italia – ha ricordato l’ex trequartista verdeoro -. È difficile che un guardalinee dal lato destro non veda che lui tocca con il pugno per fare gol, sembrava un grande campione di pallavolo. Successivamente scherzai tanto con Maradona sull’episodio. «Ti sei allenato bene per fare la ‘mano de dios’ al Mondiale in Messico» gli dissi”.