Paolo Rossi, funerale in diretta domani dalle 9

Il funerale di Paolo Rossi sarà trasmesso sabato in diretta a partire dalle 9.00 su Sky Sport e in streaming sul sito skysport.it. In studio Alessandro Bonan e Eleonora Cottarelli, con Marco Nosotti in collegamento dal Duomo di Vicenza

Dopo la folla commossa per la camera ardente allestita allo stadio Romeo Menti nella giornata di venerdì, la città di Vicenza si prepara per l'ultimo saluto a Paolo Rossi. Il funerale si svolgerà alle 10.30 all'interno del Duomo della città, eletta da Pablito come 'seconda casa' dopo aver militato per tre anni con la maglia del Lanerossi. A partire dalle 9.00 in diretta su Sky Sport24 e in streaming sul sito skysport.it potrete seguire l'ultimo omaggio all'eroe del Mondiale 1982. In studio ci saranno Alessandro Bonan ed Eleonora Cottarelli, con Marco Nosotti in collegamento dal Duomo di Vicenza.