Il feretro di Paolo Rossi è arrivato allo stadio Menti di Vicenza, dove è stata allestita la camera ardente, aperta al pubblico dalle 15 alle 20. Oltre 1500 tifosi lo hanno atteso all'esterno dell'impianto. Il funerale sarà trasmesso sabato in diretta su Sky Sport e in streaming sul sito skysport.it alle 9.30. In studio Alessandro Bonan e Eleonora Cottarelli, con Marco Nosotti in collegamento dal Duomo di Vicenza

PABLITO PER SEMPRE: LO SPECIALE