José Mourinho potrà piacere o meno, ma una cosa è certa: sa come vincere e lo conferma anche l'ennesimo record della sua carriera. Dopo il successo del Tottenham in Carabao Cup contro il Brentford in semifinale, è diventato il terzo allenatore a riuscire ad arrivare in finale di Coppa di lega inglese con tre squadre diverse, in attesa di conoscere lo sfidante che uscirà dal derby di Manchester. Il portoghese infatti ci era già riuscito con Chelsea e Manchester United, vincendo le edizioni 2004/05, 2006/07, 2014/15 e 2016/17. Gli altri allenatori sono Ron Atkinson e Ron Saunders. Atkinson ha raggiunto la finale con Manchester United (senza vincerla), Sheffield Wednesday (vittoria 1990/91) e Aston Villa (1993/94). Saunders ha portato in finale il Norwich, il Manchester City e l'Aston Villa, alzando il trofeo solo con quest'ultima squadra in due occasioni, nel 1975 e nel 1977.