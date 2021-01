16/22 ©Ansa

L'INSOSPETTABILE RABIOT

Anche l’attuale centrocampista della Juventus, ex compagno di Ibra ai tempi del Psg, si era reso protagonista di una zuffa con lo svedese in allenamento: "Venimmo alle mani, mi aveva preso un po' di mira. A lui piacciono i tipi di carattere come me, siamo rimasti in buoni rapporti". Sarà vero?