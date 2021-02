Cinque punti di sutura in volto e tanta, tantissima paura per un colpo che avrebbe potuto causare danni ben più gravi. Sono queste le conseguenze subite da Douglas, portiere del Bahia, che durante il match del campionato brasiliano è stato colpito con i tacchetti sulla guancia dall'ex difensore della Roma (in Italia è sceso in campo anche con le maglia di Torino e Cagliari) Leandro Castan, oggi al Vasco da Gama. Un intervento arrivato intorno all’80’ sugli sviluppi di un calcio di punizione: gamba tesa nel tentativo di anticipare il portiere avversari in uscita, ma epilogo ben diverso dalle intenzioni iniziali.