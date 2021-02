A 84 anni l'ex allenatore è sbarcato su Twitter: si chiama @CarloMazzone795, come il numero delle panchine in Serie A. Il nipote che gli gestisce le pagine: "Legge tutti i messaggi e non si perde un commento, l'obiettivo è veicolare tutto l'affetto dei tifosi e dei suoi ex calciatori. Si emoziona per l'amore che ancora riceve"

Nel giorno del suo ottantesimo compleanno, Carlo Mazzone sbarcò a sorpresa su Instagram e su Facebook. Quasi quattro anni dopo, l'ex allenatore di Roma, Brescia e Bologna è arrivato anche su Twitter . Una nuova vita social per uno dei personaggi più amati del mondo del calcio italiano, un simbolo soprattutto negli anni a cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio. Il suo nome su Twitter è @CarloMazzone795 , così come il numero di panchine in Serie A (record nella storia del campionato), e già nelle prime 24 ore è stato inondato di followers, raccogliendo immediatamente l'abbraccio di tutti gli appassionati che, a distanza di tanto tempo, ancora gli dimostrano grande affetto.

"Legge tutti i messaggi e si emoziona per l'affetto ricevuto"

leggi anche

Pirlo e Mazzone nella Hall of Fame del calcio italiano

L'obiettivo dell'iscrizione di Carlo Mazzone sui social, in effetti, è proprio quello di emozionarsi ancora per l'entusiasmo dei tifosi, come faceva quando era in campo. A raccontarlo è stato Alessio Lancianesi, nipote dell'ex allenatore che gestisce tutte le sue pagine: "Mio nonno non è social nell'atto pratico – ha dichiarato a GianlucaDiMarzio.com – ma per il resto gestisce tutto e legge i messaggi, ride quando vede i meme e non si perde un commento. Si emoziona nel leggere l'amore smisurato dei tifosi e di tutto il mondo del calcio. L'obiettivo è quello di veicolare l'affetto degli appassionati, dei suoi ex calciatori e delle persone che hanno lavorato con lui. Quando ha compiuto 80 anni, ha pianto come un ragazzino vedendo i tanti video di auguri ricevuti. È stata una scena da brividi".