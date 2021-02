CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN DIRETTA

Di Lorenzo: “Il governo credeva in AstraZeneca ma non è riuscito a entrare nel progetto”

L’amministratore delegato dell’Irbm di Pomezia Di Lorenzo ha rivelato un retroscena a Porta a Porta che il governo italiano, pur essendo i ministri “entusiasti”, non è riuscito a entrare nel progetto del vaccino per finanziarlo. "Ho chiesto di finanziare questo progetto così come stava facendo il governo inglese. Ho trovato tutti entusiasti: i ministri Di Maio, Manfredi e Speranza. Ma il problema è che il nostro Stato, e qui mi rivolgo al nostro presidente incaricato, è ingessato". Il governo, ha sottolineato Di Lorenzo, "non un ministro ma il governo, non è riuscito a trovare una via che fosse legalmente percorribile per finanziare una cosa nella quale credevano. Io ho detto che Irbm non voleva entrare, neanche come tramite, ma ho detto al governo di finanziare il vaccino, cioé finanziare l'operazione mandando i soldi ad Oxford. Abbiamo fatto una riunione con l'amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti per cercare la soluzione, ma non è stato possibile".