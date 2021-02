Non sono mancate le emozioni nella semifinale di andata di Coppa di Portogallo tra Braga e Porto, prossimo avversario della Juventus in Champions League (andata degli ottavi in programma mercoledì 17 febbraio), finita 1-1. Uno degli episodi chiave della partita è il grave infortunio rimediato dal calciatore del Braga David Carmo, provocato da un'entrata molto dura di Luis Diaz. Carmo è andato ko dopo che il suo avversario è intervenuto sui tacchetti, provocando un brutto ko che potrebbe coinvolgere tibia e perone. I guai per il difensore centrale del Braga non sono però finiti qui: è stato posizionato su una barella mentre l'ambulanza faceva il suo ingresso sul terreno di gioco. Al momento di uscire dal terreno di gioco gli autisti del mezzo hanno però avuto problemi con le gomme che hanno iniziato a perdere stabilità. A quel punto sono entrati in azione i giocatori di entrambe le squadre, che hanno spinto l'ambulanza per una scena davvero insolita. Missione compiuta, con il veicolo che è poi riuscito a raggiungere l'ospedale.