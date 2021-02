Variante inglese: 7% in più di casi in Danimarca

E' in aumento in Danimarca la percentuale di nuovi casi contagiati dalla variante inglese del Covid. Secondo un rapporto dello State Serum Institute citato dal Guardian, nella prima settimana di febbraio il 27 per cento dei positivi era infettato dalla variante inglese rispetto al 20 per cento della settimana precedente. Un totale di 1.690 persone sono state contagiate dalla variante inglese