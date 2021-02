Vaccino, Turchia: quasi 3 milioni di dosi inoculate

In Turchia sono quasi 2,9 milioni ad aver ricevuto la prima dose del vaccino cinese Sinovac (2.890.651), mentre 177 mila persone hanno ricevuto anche la seconda dose. Terminata la somministrazione della prima dose per operatori sanitari, novantenni, farmacisti, over 80 e 70, da oggi inizieranno le vaccinazioni gli over 65 e i coniugi se hanno più di 60 anni, come ha reso noto il ministero della Salute