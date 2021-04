Evelina Christillin è intervenuta sulla questione Superlega al termine del congresso Uefa: "C'è un ordinamento sportivo internazionale e chi sta fuori, rimane fuori. Non ho sentito Agnelli in queste ore, ma è stata presa dai 12 club una decisione sbagliata. Ci saranno strascichi legali, ma chi si tira fuori sa a cosa va incontro"

"Non ho sentito Agnelli, presa una decisione sbagliata"

approfondimento

Superlega, le risposte a 15 domande più frequenti

Evelina Christillin è grande tifosa della Juventus e da sempre molto vicina alla famiglia Agnelli. In queste ore non ha però avuto alcun contatto con il presidente bianconero, come lei stessa ha raccontato: "Non ho sentito Agnelli in queste ore. Voglio molto bene ad Andrea, lo conosco da quando è nato, ma ritengo che in questa vicenda abbiano preso una decisione sbagliata, sia dal mio punto di vista ma anche da quelli di Uefa, Fifa, Eca e tutti i club delle altre leghe. Il mio parere conta poco, ma l'amicizia è l'amicizia e il lavoro è il lavoro".